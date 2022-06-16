Domvsochi.ru
Строительство домов и коттеджей в Сочи
8 (800) 700-04-46 8 (988) 149-92-79 info@domvsochi.ru

Строительство домов в Сочи

11 лет строим дома
120 построенных зданий
Собственная техника и постоянные рабочие

Мы строим дома

Монолитно-блочные домаМонолитно-блочные дома
Каркасные дома из ЛСТККаркасные дома из ЛСТК
Каркасные дома из брусаКаркасные дома из бруса
Дома из клееного брусаДома из клееного бруса
ФахверкФахверк
Дома из СИП панелейДома из СИП панелей

Наши работы

Строительство дома 495м2 Мацеста ул. Саят-Нова
Строительство дома 299м2 Хоста. Красная Воля ул. Солнечная
Строительство коттеджа 408,95м2 Хоста ул. Шоссейная

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Бетонирование плиты перекрытия 2-ого этажа, на отметке +7,100 м в с. Галицыно
21 февр. 2020 г.
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По всем вопросам 8 (800) 700-04-46

Проекты домов

Цена: от 20 220 Менхир 68,62 м2
Менхир 68,62 м2
Цена: от 40 635 Менхир 138,33 м2
Менхир 138,33 м2
Цена: от 48 210 Менхир 166,53
Менхир 166,53
Цена: от 49 235 Менхир 170,96
Менхир 170,96
Цена: от 64 825 Менхир 224,94 м2
Менхир 224,94 м2
Цена: от 56 510 Менхир 195,14 м2
Менхир 195,14 м2
Цена: от 22 750 Комфорт 91,13 м2
Комфорт 91,13 м2
Цена: от 62 350 Южный 242,54 м2
Южный 242,54 м2
Цена: от 58 930 Южный 235,72 м2
Южный 235,72 м2
Цена: от 57 083 Южный 228,33 м2
Южный 228,33 м2
Цена: от 70 380 Южный 281,52 м2
Южный 281,52 м2
Цена: от 48 200 Комфорт 193,05 м2
Комфорт 193,05 м2
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Отзывы клиентов

16 июня 2022 15:15
С огромным уважением и благодарностью за претворение в жизнь нашей мечты о доме, пишем о работе строительной компании Дом в Сочи. Итак, все по порядку. Знакомство с компанией у нас началось по телефону из Москвы после разговора с ее директором Олегом Викторовичем (мы обзвонили несколько строительных компаний г. Сочи). А решение о сотрудничестве было принято после нашего...
12 апреля 2017 16:03
Да! Есть в городе Сочи ответственная, надежная компания ! Большое спасибо компании Дом в Сочи! Большое спасибо честному и порядочному директору компании и всему коллективу-- за Ваши дела, которые приносят людям радость и за сбытие мечты : - как построить дом в г. Сочи. Мы с г. Хабаровска , даже себе не могли приставить , что можно построить дом дистанционно. Не всегда была...
5 декабря 2016 15:45
Отличная строительная компания Приветствую всех читающих сей отзыв, в первую очередь хотелось бы поблагодарить директора компании и его сотрудников за прекрасный дом построенный по моему договору с ними. Дом построен по технологии ЛСТК, которой они владеют с полным профессионализмом. Остался доволен как качеством выполненных работ так и финансовыми аспектами данного...
10 августа 2016 10:08
Из Каштанов с любовью С удовольствием поделюсь отзывом о строительстве дома моей мечты с компанией "Дом в Сочи". Знакомство с "Дом в Сочи" (далее ДМ) началось еще из Екатеринбурга, когда меня посетила идея: а не построить ли мне дом в Сочи, благо с выходом на пенсию времени для подобных проектов гораздо больше, чем у работающих от звонка до звонка....

О компании

19 лет строим дома

Поэтапная оплата

План-график производства работ

Гарантия 5 лет по договору

Фото и видео отчет

Компания ДомМаркет открыла свои двери клиентам в сентябре 2010 года. Под нашим крылом профессиональные инженеры, дизайнеры, проектировщики и конструкторы сплотились в одну команду, которая способна воплотить в жизнь самые амбициозные проекты.

Если Вы давно мечтаете построить свой дом, но не знали с чего начать и куда обратиться – то Вы без сомнения можете доверить нам все свои планы и идеи, а мы гарантируем именно тот результат, на который Вы рассчитываете. Наш подход к работе заключается в том, что мы берем на себя все заботы по планированию проекта, подбору подходящего участка, оформлению документов, строительству, проектированию, дизайну, оборудованию интерьера и придомовой территории.

Уже сейчас на нашем сайте Вы можете приступить к просмотру участков, доступных для застройки в Сочи и его регионах, а также типовых проектов коттеджей из разных видов материалов. Если у Вас уже есть участок под строительство, то мы поможем Вам оценить все его возможности для реализации Ваших идей. Как только Вы определились с участком и материалом, из которого Вы хотите построить, мы приступаем к проектированию. На этом этапе Вы можете дать простор всем Вашим сокровенным фантазиям не только о том, как должен выглядеть дом, но и об окружающей его территории. Беседки, летние террасы, хозяйственные постройки, бассейны, бани и цветущие сады – все это, а также любой другой индивидуальный заказ могут исполнить наши профессионалы.

Мы полностью разрабатываем системы водоснабжения, электричества, отопления и подведения всех необходимых коммуникаций, которые будут адаптированы именно для Ваших запросов.

Наша цель – построить дом Вашей мечты не только быстро, но в первую очередь качественно, для того чтобы он прослужил Вам долгие годы. Поэтому все работы, начиная от заливки фундамента, и заканчивая внутренней отделкой помещений, проходят в строгом соответствии стандартам качества, установленными строительным регламентом.

ДомМаркет – это дружная команда высококвалифицированных специалистов, которые выполняют свою работу не только качественно, но и слаженно, где от каждого шага зависит прочность и долговечность дома Вашей семьи.

Частые вопросы

1. Какие гарантии вы даете на строение?

Мы прописываем в договоре гарантию 5 лет. Срок эксплуатации дома, естественно, будет намного выше. Для монолитных зданий он составляет более 200 лет, каркасных не менее 100 лет, деревянных не менее 50 лет, соответственно все это при должном уходе и обслуживании.

2. Как я смогу проконтролировать ход выполнения работ?

Каждый этап стройки документируется и вам предоставляются промежуточные акты выполнения работ. Так же мы отправляем фото и видео отчеты выполненных и выполняемых работ. По мимо всего этого у нас есть собственная служба технического надзора и каждый этап проходит тщательную проверку.


3. Сколько времени надо на постройку дома и как вы гарантируете их соблюдение?

Перед заключением договора на строительство мы составляем план-график производства работ согласно проекта строительства. На основании плана-графика производства работ определяется дата начала строительства и дата завершения.

Примерные сроки по технологиям:
Монолитные и монолитно-блочные дома – 5–6 месяцев.
Каркасные дома – 3–4 месяца.
Деревянные из клееного бруса и фахверк – 3–5 месяца.

4. Можно ли внести изменения в мой проект?

Да, вы можете прийти со своим проектом, выбрать готовый у нас на сайте или создать свой с нуля. У нас в штате работают четыре проектировщика – мы сможем при личной встрече максимально точно воссоздать в проекте все ваши пожелания.

5. Как происходит оплата?

Оплата поэтапная согласно план-графику производства работ. Смета строительства разделяется на основные этапы, например: фундамент, каркас 1 этажа, каркас 2 этажа, кровля и т. д., далее каждый этап разделяется на предоплату и оплату по завершении работ по этапу.

После каждого этапа строительства вы оплачиваете стоимость следующего.

6. Вы гарантируете сохранность цены на весь период строительства?

Мы фиксируем стоимость работ на весь период строительства, цена остается неизменной.

Дополнительные услуги

Эскизное проектированиеКонструктивное проектированиеДизайн интерьераЛандшафтный дизайнПроектирование отопления и вентиляцииПроектирование электрики в домеРазрешение на строительство (уведомление)Геологические исследования участкаСтроительствоОтделочные работы

Общая схема работы

Создание проекта и составление сметы
Строительство дома
Инженерные системы дома
Отделка дома
Благоустройство территории

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8 (800) 700-04-46 — проектно-строительный отдел

+7 (918) 205-82-30 — отдел снабжения и закупок

+7 (988) 149-92-79 — служба контроля качества

info@domvsochi.ru

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Контакты
г.Сочи, ул. Пластунская 81 Офис №28 3й этаж ТЦ «Гранд»
8 (800) 700-04-46 8 (988) 149-92-79
info@domvsochi.ru
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