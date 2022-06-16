Строительство домов в Сочи

Компания ДомМаркет открыла свои двери клиентам в сентябре 2010 года. Под нашим крылом профессиональные инженеры, дизайнеры, проектировщики и конструкторы сплотились в одну команду, которая способна воплотить в жизнь самые амбициозные проекты.

Если Вы давно мечтаете построить свой дом, но не знали с чего начать и куда обратиться – то Вы без сомнения можете доверить нам все свои планы и идеи, а мы гарантируем именно тот результат, на который Вы рассчитываете. Наш подход к работе заключается в том, что мы берем на себя все заботы по планированию проекта, подбору подходящего участка, оформлению документов, строительству, проектированию, дизайну, оборудованию интерьера и придомовой территории.

Уже сейчас на нашем сайте Вы можете приступить к просмотру участков, доступных для застройки в Сочи и его регионах, а также типовых проектов коттеджей из разных видов материалов. Если у Вас уже есть участок под строительство, то мы поможем Вам оценить все его возможности для реализации Ваших идей. Как только Вы определились с участком и материалом, из которого Вы хотите построить, мы приступаем к проектированию. На этом этапе Вы можете дать простор всем Вашим сокровенным фантазиям не только о том, как должен выглядеть дом, но и об окружающей его территории. Беседки, летние террасы, хозяйственные постройки, бассейны, бани и цветущие сады – все это, а также любой другой индивидуальный заказ могут исполнить наши профессионалы.

Мы полностью разрабатываем системы водоснабжения, электричества, отопления и подведения всех необходимых коммуникаций, которые будут адаптированы именно для Ваших запросов.

Наша цель – построить дом Вашей мечты не только быстро, но в первую очередь качественно, для того чтобы он прослужил Вам долгие годы. Поэтому все работы, начиная от заливки фундамента, и заканчивая внутренней отделкой помещений, проходят в строгом соответствии стандартам качества, установленными строительным регламентом.

ДомМаркет – это дружная команда высококвалифицированных специалистов, которые выполняют свою работу не только качественно, но и слаженно, где от каждого шага зависит прочность и долговечность дома Вашей семьи.